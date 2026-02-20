Eiskunstläuferin Alysa Liu aus den USA krönt ihr Comeback in den Leistungssport auf eindrucksvolle Weise mit Olympia-Gold. Ihre Lebensgeschichte ist filmreif.
Mailand - Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Alysa Liu schrieb ihr schönstes Märchen selbst. "Ich bin eine Geschichten-Erzählerin", sagte die 20-Jährige mit einem Dauergrinsen nach ihrer sportlichen Krönung. Liu verwandelte die olympische Eisfläche bei den Winterspielen in Italien in ihre persönliche Bühne und belohnte sich für ihren Mut zum Comeback nach einem zwischenzeitlichen Rücktritt mit Gold.