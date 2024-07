Eiskaltes Unwetter zum Warm-Up: Der Burladinger Vereinsauftakt fällt komplett ins Wasser

Es hätte so schön werden können: Die Burladinger Vereine hatten zum sogenannten „Warm up“ des Spulenfestes am Freitagabend mit Speis und Trank vorgesorgt, gegen 18.30 Uhr waren auch schon reichlich Gäste da, die es sich bei Bier, Cocktails, Heißer Rote oder Pommes gut gehen ließen.

Dann zogen die bedrohlichen Wolken auf und verhagelten den Vereinen fast im Wortsinne den Spulenfest-Auftakt mit Blitz und Donner, starken Windböen, Wassermassen die hernieder prasselten. Beim Förderverein Städtepartnerschaft brach das Zelt unter der Regenlast gar komplett zusammen. Die Buden machten dicht, andere versuchten, ihre kleinen Zelte vom Wasser zu befreien oder mitsamt des Zeltes unter die große Überdachung zu schlüpfen.

Jetzt hoffen alle auf die Samstags-Sonne

Eltern brachten sich mit Kindern im Ärztehaus-Eingang in Sicherheit. Nach 45 Minuten war der Spuk vorbei, die Vereinsmacher übten sich in Schadensbegrenzung, die Gäste traten den Heimweg an. Jetzt hoffen alle für den Samstag, zur offiziellen Eröffnung ab 14 Uhr, auf Sonnenschein und bessere Geschäfte.

Lesen Sie auch

Tatsächlich ist dann die offizielle Festeröffnung von Seiten der Stadt mit Bürgermeister Davide Licht und als Hauptredner Trigema-Senior Wolfgang Grupp. Er wird über jene Blütezeit und den Untergang der Textilindustrie sprechen, die er seit so vielen Jahrzehnten mitverfolgt hat. Per Live-Schaltung soll auf der großen Leinwand auch Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut ein paar Grußworte entrichten.

Mit Ständen präsentieren sich aber auch einige wenige Textilunternehmen, die es bis heute geschafft haben, ihre Nischen zu finden. Ebenso wird das Buch zum Fest angeboten. Ein historischer Rückblick mit vielen Archiv-Fotos wirft den Blick auf die Boomer-Jahre der Textilfabriken, ihre Arbeiterinnen und Arbeiter und ihre Traditionen, die Maschinen und Fertigungsweisen.

Live Bands am Samstagabend

Eine Ausstellung im Rathaussaal wird angeboten, die Fachhochschule Albstadt Sigmaringen präsentiert Modenschauen, unterschiedliche Musikvereine werden aufspielen und auch für die Kinder ist von Hüpfburg bis Kinderschminken und Spielen Einiges geboten. Am Samstag Abend gibt es dann Live-Musik auf dem Marktplatz mit der Vorpremiere zum Domäne Live-Sommer. Es spielt zuerst die Oldieband „Hurricanes“ und danach die Partyband „James Torto and friends“.

Der Sonntag startet mit einem ökumenischen Festgottesdienst, dann gibt es Clownerie mit Klausi Klücklich und seinen Riesenseifenblasen für die Kids. Ab 12.30 Uhr spielen die Lauchertmusikanten Melchingen, dann haben die Kindergärten und die Dancing Crew ihre Auftritte und erneut die FH mit einer Modenschau.