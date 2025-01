VfB in der Champions League Diesmal schon um 10 Uhr – unser Live-Countdown zur Königsklasse

Der VfB Stuttgart tritt am Dienstagabend in der Champions League bei Slovan Bratislava an. Wire stimmen euch wieder darauf ein – mit dem Live-Countdown unseres MeinVfB-Teams. Diesmal schon um 10 Uhr am Dienstag.