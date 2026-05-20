Eishockey-WM: Verbessertes DEB-Team verliert Penalty-Lotterie gegen USA

2 Gegen die USA zeigte das deutsche Team die bislang beste Leistung bei der WM. Foto: Andreas Becker/KEYSTONE/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Drei deutsche Treffer, ein starker Start – und trotzdem reicht es nicht gegen die USA. Warum das DEB-Team trotzdem Hoffnung auf das Viertelfinale schöpft.







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Zürich - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat auch das vierte Gruppenspiel bei der WM in der Schweiz verloren. Beim 3:4 (1:1, 2:1, 0:1) nach Penaltyschießen in Zürich gegen Titelverteidiger USA holte das Team von Bundestrainer Harold Kreis aber immerhin den ersten Punkt und hat damit noch Chancen auf den Einzug in das Viertelfinale. Dafür müssen die restlichen Partien gegen Ungarn am Freitag (16.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport), Österreich und Großbritannien auf alle Fälle gewonnen werden.