Eishockey-WM: Nach Penalty-Krimi: DEB-Team verpasst Viertelfinale

1 Torhüter Philipp Grubauer überzeugt gegen Dänemark. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa Deutschland steht erstmals seit 2018 bei einer WM nicht im Viertelfinale. Nach schwachem Spiel versagen im Penaltyschießen gegen Dänemark die Nerven. NHL-Star Stützle wird zum Sinnbild der Misere.







Link kopiert



Herning - Deutschland scheitert am Minimalziel: Die Nationalmannschaft hat bei der Eishockey-Weltmeisterschaft erstmals seit sieben Jahren den Sprung ins Viertelfinale verpasst. Nach dem 1:2 (0:0, 1:0, 0:1) nach Penaltyschießen gegen Dänemark rutschte das Team von Bundestrainer Harold Kreis in der Gruppe B hinter dem Co-Gastgeber auf Platz fünf und steht erstmals seit der WM 2018, ebenfalls in Herning, nicht in der K.o.-Runde.