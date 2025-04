Eishockey-WM: Deutsches Eishockey-Frauen-Team steht im WM-Viertelfinale

Regionalliga bis Kreisliga B Tevfik Ceylan ist bester Torjäger 2025 im Bezirk Schwarzwald

Der Ex-Spieler des FC 08 Villingen peilt mit dem SV Aasen den Aufstieg in die Landesliga an. Gegen TuS Bonndorf traf er am vergangenen Wochenende doppelt.