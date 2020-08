Eishockey Wild Wings: Zwillinge Tylor und Tyson Spink kommen

„Als wir aus Nordamerika kamen hatten wir hohe Erwartungen in uns. Aber wir wussten, dass wir unser bestes Hockey spielen müssen, um in den Top-Ligen Europas abliefern zu können. Das hat dann in Örebro ganz gut geklappt und zuletzt in Finnland hatten wir auch ein sehr solides Jahr. Wir freuen uns auf Deutschland und Schwenningen, wo wir unsere Karriere erfolgreich fortführen wollen.“, sagt Außenstürmer Tyson Spink.

Sportdirektor Christof Kreutzer ergänzt abschließend: „Man sucht im Eishockey oft nach einem eingespielten Duo, insbesondere bei Neuverpflichtungen. Es freut mich sehr, dass uns das jetzt mit einem Brüderpaar und in diesem Fall sogar mit Zwillingen gelungen ist. Tylor und Tyson haben seit ihrer Ankunft in Europa bewiesen, wie gut sie hier in den höchsten Ligen performen können. Die Verpflichtung der beiden gibt uns in der Offensive mehr Flexibilität, Tiefe und einen qualitativen Schub.“