Eishockey Wild Wings wollen sich rehabilitieren

Montagvormittag in der Schwenninger Helios-Arena: Vor dem Krafttraining und der einstündigen Eis-Einheit der Wild Wings führte Coach Niklas Sundblad einige Gespräche mit seinen Spielern. Die Negativ-Erlebnisse, aber auch die positiven Dinge im verlorenen Heimspiel gegen München (4:6) werden individuell aufgearbeitet. Sundblad zählt nicht zu den Trainern, die nach solch relativ unnötigen Niederlagen die "harte" Tour fahren. "Wir behalten bei den Ergebnissen natürlich auch immer die Entwicklung der Mannschaft und der Spieler im Auge. Ich sehe nach Siegen nicht alles rosarot. Genauso wenig betrachte ich nach Niederlagen wie gegen München nicht alles negativ, was ich in den 60 Minuten gesehen habe. Ich möchte als Trainer bei den Analysen immer eine gesunde Balance finden. Über allem steht für uns, jeden Tag besser zu werden", erklärt der Schwede.

Nach einem starken ersten Drittel am Samstag (und einer 4:1-Führung) hat Sundblad zusammen mit seinem Co-Trainer Gunnar Leidborg vor allem analysiert, "dass wir es bei unserer Defensivarbeit in den letzten beiden Dritteln nicht gut gemacht haben. Wir ließen zu viele Chancen und Schüsse der Münchner zu." Die große Erkenntnis der beiden Coaches: "Die Belastung auf nur sechs Verteidiger ist offensichtlich zu groß. Wir müssen deshalb auf sieben umstellen."