Eishockey Wild Wings: Wieder einmal nichts zu holen

Glück dagegen, dass auf der anderen Seite Christoph Höhenleitner (24.) die Möglichkeit zu einem Shorthander ausließ. Wolfsburg war im zweiten Drittel am Drücker, doch insgesamt fehlte beiden Teams der Tordrang, wenn auch Marc El-Sayed (40.) fast einen Patzer von Grizzlys-Torwart David Leggio ausgenutzt hätte.

"Wir müssen nun die Scheibe öfters auf das Wolfsburger Gehäuse bringen", wusste der Schwenninger Jussi Timonen, dass sieben Torschüsse in 40 Minuten zu wenig waren. Dagegen zappelte der 23. Wolfsburger Versuch auf das Tor der Schwenninger im Netz. Kristopher Foucault hatte aus kurzer Distanz Strahlmeier keine Chance gelassen. Die Wild Wings agierten anschließend zielstrebiger in der Offensive, intensivierten das Forechecking.

Auf einmal waren die Chancen da, doch Tobias Wörle (50.), Simon Danner (52.) und Stefano Giliati (53.) brachten die Scheibe nicht an Leggio vorbei. 166 Sekunden vor dem Ende machte Strahlmeier Platz für einen sechsten Feldspieler. Dies nutzte Höhenleitner (60.) per Empty-Net-Tor zur Entscheidung. Den ersatzgeschwächten Schwenningern fehlte in Wolfsburg einfach die Power in der Offensive. Wolfsburg war in Sachen Torschüsse, Chancenverwertung, Zeitstrafen und Bullyverhalten am zweiten Spieltag etwas besser. "Vorne wollte einfach keiner rein", bilanzierte Verteidiger Mirko Sacher.

Tore: 1:0 Latta (14:08), 2:0 Foucault (40:54), 3:0 Höhenleitner (59:00/5:6).

Strafminuten: Wolfsburg 6 – Wild Wings 10.

Schiedsrichter: Rohatsch (Lindau), Schütz (Bad Aibling).

Zuschauer: 3259.