Eishockey Wild Wings vor intensivem Duell

Freude und Bescheidenheit

Die Wild Wings befinden sich in den richtungsweisenden Wochen der Hauptrunde, doch Wild-Wings-Coach Pat Cortina und auch Angreifer Marcel Kurth schauen momentan nicht viel auf die Tabelle. Träumen von der erstmaligen Play-off-Teilnahme – seit der DEL-Rückkehr – ist zwar erlaubt, doch bei den Neckarstädtern steht weit davor das harte Tagesgeschäft. "Wir sind zwar überglücklich über unsere aktuelle Situation, doch die Konkurrenz um die Play-off-Plätze liegt so dicht beisammen. Wenn wir nur ein wenig nachlassen, dann sieht die Tabelle in zwei Wochen sowieso wieder ganz anders aus", vermutet Marcel Kurth.

Pat Cortina fordert, "dass wir auf dem Boden bleiben. Wir dürfen nur von Schritt zu Schritt denken." Der Schwenninger Coach weiß genau, was auf seine Mannschaft am Freitag in Bremerhaven zukommt. "Wir werden viel laufen müssen. In Sachen Zweikampfstärke werden beide Teams sicher gleichstark sein, also müssen wir in vielen Situationen schneller als Bremerhaven sein. Nach den bisherigen Duellen führt Bremerhaven gegen Schwenningen mit 2:1-Siegen.