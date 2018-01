Eishockey Wild Wings verlieren knapp gegen Köln

Die Haie waren im ersten Drittel das bessere Team und gingen nach einer sehenswerten Einzelaktion durch Kai Hospelt (3.), der Gästeschlussmann Dustin Strahlmeier überwand, mit 1:0 in Führung. Die erste Chance für die Gäste verzeichnete Stefano Giliati (10.), doch er scheiterte an Torhüter Gustav Wesslau. Köln legte noch vor der ersten Drittelspause zum 2:0 durch Ryan Jones (19.) nach. Schwenningens Angreifer Marc El-Sayed, der am Donnerstag 27 Jahre alt wurde, sah die Felle für sein Team aber in der ersten Pause noch nicht davonschwimmen. "Köln ist bisher stark, aber wir haben ja Comeback-Qualitäten."