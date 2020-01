Eishockey Wild Wings verlieren in Berlin

Das erste Drittel, das torlos endete, war von keinem allzu hohen spielerischen Niveau geprägt. Die Berliner besaßen zwar mehr Spielanteile, stellten sich aber bei ihren Anfgriffen nicht sonderlich clever an. Boaz Bassen lobte in der ersten Pause die Defensiv-Arbeit seines Teams, "aber wir müssen im Spiel nach vorne mehr machen und mehr Chancen kreieren".

Im zweiten Abschnitt tat das DEL-Schlusslicht tatsächlich mehr nach vorne. In der 28. Minute zeichnete sich Torhüter Dustin Strahlmeier zunächst mit einem Big-Save gegen James Sheppard aus. Fünf Minuten später gingen die Schwenninger mit 1:0 in Führung. Markus Poukkula schloss die Vorarbeit von Matt Carey erfolgreich ab. In der 39. Minute "tanzte" Marcel Noebels die Gäste-Defensive aus und traf zum 1:1. Ein Zwischenstand in der zweiten Pause, der dem Spielverlauf bis dahin so in Ordnung ging.

Im Schlussdrittel taten sich die Berliner im Angriff weiterhin schwer, weil die Abwehr der Wild Wings – um einen starken Strahlmeier (bis dahin 26 Saves) – gut stand. Doch dann klingelte es doch. Eisbären-Verteidiger Florian Kettemer hatte abgezogen (51.) – Pierre Cedric Labrie hielt den Schläger vor dem Schwenninger Kasten entscheidend – aber auch umstritten (eventuell zu hoher Stock) zum 2:1 hin. Es folgte eine Schlussoffensive der Gäste, aber die Chancen von Dylan Yeo und Jordan Caron fanden nicht ihr Ziel. Zumindest einen Punkt hätten die Neckarstädter nach einer überwiegend ordentlichen Leistung verdient gehabt.

Eisbären Berlin – Wild Wings 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Tore: 0:1 Poukkula (32:33), 1:1 Noebels (38:52), 2:1 Labrie (50:06). Strafen: Eisbären: 10 – Wild Wings: 6. Schiedsrichter: Schukies/Steingroß Herne/Bietigheim). Zuschauer: 13 623. Bei den Wild Wings fehlten: Marcel Kurth, Andreas Thuresson, Julian Kornelli und Kai Herpich.