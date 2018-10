Eishockey Wild Wings verlieren gegen Fischtown Pinguins 2:3

Pat Cortina ist dafür bekannt, dass er seine Spieler immer schützt. Dies war am Sonntag anders. "Das war teilweise zu bequem", vermisste der Schwenninger Coach den notwendigen Kampfgeist bei seiner verunsicherten Truppe. Seine Aufgabe sei es, dass die Spieler in Sachen Zweikampfverhalten und Co. mehr aufs Eis bringen, gerade im Spiel an der Bande.

Klar – die Stimmung bei Spielern, dem Trainer-Team und den Fans war schon vor der Partie mit den Fischtown Pinguins angespannt. Ganze drei Punkte – bei acht erzielten Toren – hatte das Schlusslicht in den ersten zehn Partien eingefahren. Der Druck war vor dem ersten Bully riesig. Das Selbstvertrauen aber niedrig, ja nach dieser unterirdischen Zwischenbilanz kaum vorhanden. Auf der anderen Seite waren die Norddeutschen nach dem 6:2-Sieg gegen Meister München mit breiter Brust – aber mit nur drei Sturmreihen – angereist.

Egal – die Anfangsphase gehörte aggressiven Wild Wings. Pech, dass Rihards Bukarts (2.) nur den Pfosten traf. Sechs Schüsse gaben die Schwenninger bis zur siebten Minute ab. Bremerhaven brauchte nur drei, um durch Michael Moore (7.) in Führung zu gehen. Wieder einmal gut begonnen, die Chancen verschwendet und dann die kalte Dusche bekommen. Das berühmte Murmeltier grüßt. Grüßte, denn Kapitän Simon Danner (11.) fälschte einen Blueliner von Kyle Sonnenburg zum 1:1 ab. Das erste Heimtor der Wild Wings seit dem ersten Spieltag! Die Freude darüber währte aber nur gut zwei Minuten, bis Miha Verlic (13.) das erste Pinguins-Powerplay eiskalt ausnutzte.