Eishockey Wild Wings verlieren bei den Kölner Haien

Kyle Sonnenburg und Kai Herpich wurden von Wild-Wings-Trainer Paul Thompson vor dem Spiel aussortiert. "Wir brauchen einen Push, um noch um die Pre-Play-off-Plätze zu kämpfen. Am besten fangen wir damit mit einem Sieg in Köln an", hatte Paul Thompson gegenüber unserer Zeitung erklärt. Bei den Haien zeigte seine Mannschaft zwar eine ordentliche Leistung, war auf Augenhöhe mit Köln, doch für Zählbares reichte es am Ende doch nicht. "Dabei hatten wir unsere Chancen", zeigte sich Thompson nach dem Schlusszeichen enttäuscht.

Wie erwartet, machten die Kölner sofort Druck und schossen sich in den ersten zehn Minuten auf Schwenningens Schlussmann Dustin Strahlmeier (9:2-Schüsse in dieser Phase) ein. Als Vili Sopanen auf der Strafbank saß, sorgte Alex Oblinger im zweiten Powerplay der Haie (11.) für die 1:0-Führung. Doch danach befreiten sich die Schwenninger. Vili Sopanen erzielte (14./Powerplay) – nach übersichtlicher Vorarbeit von Stefano Giliati – den 1:1-Ausgleich und damit seinen ersten Treffer für die Wild Wings. In den letzten Minuten des Auftaktdrittels hatten die Gäste sogar mehr vom Spiel und hätten bei einem Angriff von Giliati-Wörle mit 2:1 in Führung gehen können.

Schwenningens Manager Jürgen Rumrich sah den 1:1-Zwischenstand beim ersten Pausengang als "verdient" an, "weil wir uns nach der ersten Kölner Welle dann gut freigespielt haben".