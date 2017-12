Eishockey Wild Wings triumphieren im Derby gegen Mannheim

Der Schwenninger Auftritt war vor allem kämpferisch beeindruckend. Es war der erste Sieg der Wild Wings in Mannheim seit ihrer DEL-Rückkehr. Allerdings droht mit Dominik Bittner (Kopfverletzung) bereits der vierte Verteidiger länger auszufallen. 650 Schwenninger Fans hatten ihr Team nach Mannheim begleitet. Diese Partie war zum "Spiel der leuchtenden Herzen" erklärt worden. Die Erlöse der roten Leuchtherzen kommen einer Kinderkrebs-Einrichtung in Mannheim zugute.

Vor dem ersten Bully gab es beeindruckende Bilder in der Arena. Neun Minuten war dann das Derby alt, als der Adler-Stürmer Sinan Akdag Schwenningens Verteidiger Dominik Bittner mit einem brutalen Check gegen Kopf niederstreckte. Bittner konnte nicht mehr weitermachen – für Akdag war die Schicht mit einer Spieldauerstrafe auch zu Ende.

Mit Bittners Ausfall agierten auf Schwenninger Seite inklusive des eigentlichen Stürmers Uli Maurer nur noch fünf Verteidiger in der Rotation. Die Schwenninger kamen aber zunächst einmal in den Genuss eines doppelten Überzahlspiels und nutzten dieses mit der 1:0-Führung von Andrée Hult (12.). In der 14. Minute wurde Simon Danner nach einer zweifelhaften Strafe in die Kühlbox verdonnert – die immer stärker spielenden Adler nutzten ihr Powerplay zum 1:1-Ausgleich durch Devin Setoguchi.