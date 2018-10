Eishockey Wild Wings: Trendwende bleibt weiter aus

Hängende Köpfe, enttäuschte Gesichter, ein erstes Drittel zum Vergessen. Was die Wild Wings am Sonntagabend gegen die Kölner Haie erlebt haben, glich einem Schlag ins Gesicht. Wieder einmal. Nur war es noch bitterer als zuletzt – denn von den Lichtblicken, die es in der Partie gegen Berlin noch gegeben hatte, fehlte in diesem ersten Drittel in Köln jede Spur.

Zwei Gegentreffer in sechs Minuten, kaum Aktionen in der Angriffszone und nur zwei zaghafte Schüsse auf das Tor von Haie-Goalie Gustaf Wesslau. So lautete die bittere Bilanz nach den ersten 20 Minuten. Ein Auftritt, der nach Erklärungen verlangt – für den aber nur schwer Erklärungen zu finden sind.

"Ich hatte schon die ganze Woche über Sorge", gibt Coach Pat Cortina zu. "Das Team war müde – mental wie emotional. Besonders nach der Partie gegen Berlin, in der wir wieder nicht für das belohnt wurden, was wir kreiert haben. Deshalb war ich auch nicht sehr überrascht, dass das erste Drittel in Köln so lief." Doch das Team daran zu messen, empfindet Cortina als unfair. Für ihn sei in diesem Moment wichtig gewesen, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigt. "Da ging es nicht mehr so sehr um das Ergebnis, sondern um den Stolz. Das kann etwas freisetzen", sagt er. Und prompt traf Anthony Rech für die Schwenninger.