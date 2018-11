Eishockey Wild Wings sind heiß aufs Kellerduell

Ausgezeichnete Stimmung

Donnerstag, 12 Uhr, vor der Schwenninger Arena. Der Bus der Wild Wings nach Wolfsburg steht bereit. Einige Spieler haben auch ein Kopfkissen unter dem Arm. Acht Stunden lang geht es in Richtung Norddeutschland. Am Donnerstagabend war die Ankunft in der "Alten Mühle" in Gifhorn geplant. Das Romantikhotel liegt zehn Minuten entfernt vom Wolfsburger Eisstadion. Am Freitagvormittag ist dort noch eine kurze Eiseinheit geplant. Lange Busfahrten ist der neue Coach Paul Thompson von England her gewohnt. "Wir sind höchstens mal von Sheffield aus nach Belfast oder nach Schottland geflogen", schmunzelt er.

Die Stimmung nach einer gelungenen Arbeitswoche beim Schlusslicht ist ausgezeichnet. "Ich denke sowieso jeden Tag positiv", setzt der 53-jährige darauf, dass sein Team in Wolfsburg die kleine Erfolgsgeschichte (München und Nürnberg besiegt) fortsetzt. Die Wild Wings haben am Wochenende sogar die Chance, die Rote Laterne erst einmal abzugeben. "Wir haben natürlich neues Selbstvertrauen getankt, aber wir wissen, was uns in Wolfsburg erwartet. Es fühlt sich wie ein Play-off-Spiel an, weil für beide Mannschaften viel auf dem Spiel steht", erklärt Kapitän Simon Danner.