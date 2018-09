Eishockey Wild Wings sind heiß auf Nürnberg

Drei fallen aus

Markus Poukkula (Armverletzung – er fällt zumindest noch bis Mitte November aus), Istvan Bartalis (Jochbeinfraktur) und Kai Herpich (Handverletzung) fehlen beim Saisonstart.

Dustin Strahlmeier steht im Tor. Kyle Sonnenburg kehrt nach seiner Verletzungspause als siebter Verteidiger zurück. Im Angriff plant Cortina mit Mirko Höfflin, Marcel Kurth, Anthony Rech – Ville Korhonen, Philip McRae, Stefano Giliati – Rihards Bukarts, Andrée Hult, Simon Danner – Tobias Wörle, Marc El-Sayed und Julian Kornelli.

Nürnberg holt zwei Neue

Aufgrund ihren vielen Verletzungsausfälle in der Vorbereitungszeit haben die Nürnberger in dieser Woche mit den Nachverpflichtungen von Verteidiger Shawn Lalonde (zuletzt Köln) und Angreifer Chad Bassen (Iserlohn) noch einmal personell reagiert. Die beiden Ex-Schwenninger Will Acton und Tim Bender überzeugten in der Vorbereitung. Eine der großen Fragen beim letztjährigen Halbfinalisten unter dem neuen Coach Kevin Gaudet wird sein, ob die Abgänge der beiden Top-Stürmer Yasin Ehliz (NHL, Calgary) und Steven Reinprecht (Karriereende) aufgefangen werden können.