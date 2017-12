Eishockey Wild Wings: Serie gegen Bremerhaven gerissen

Im Mitteldrittel waren vier Minuten gespielt – da stand es 1:0 für die Neckarstädter. Anthony Rech hatte sich auf der linken Seite durchgesetzt – die Scheibe prallte nach seinem Schuss von Pöpperles Schulter direkt vor Jussi Timonen, der einschoss.

Die Antwort der Norddeutschen folgte drei Minuten später, als Christoph Körner einen Schuss von Mike Moore zum 1:1 abfälschte. Bis zur zweiten Pause neutralisierten sich die abwehrstarken Teams weiter. Gästeangreifer Tobias Wörle forderte vor dem Schlussabschnitt: "Wir müssen die Fehlerquote weiter niedrig halten. Nur dann können wir hier etwas holen."

Dies schaffte seine Mannschaft aber nicht. In der 51. Minute musste Istvan Bartalis bei den Gästen in die Kühlbox. In Überzahl (52.) traf Jan Urbas zum 2:1 – nur 17 Sekunden erzielte Björn Svensson das vorentscheidende 3:1.

Drei Minuten vor dem Ende nahm Pat Cortina seinen Torhüter vom Eis. Der Schuss ging nach hinten los, denn Jordan Owens traf schnell per Empty-net-goal (4:1) und Jason Bast sorgte für das 5:1.

Am Sonntag (14 Uhr) geht es für die Wild Wings daheim gegen Iserlohn weiter. Die Sauerländer kassierten zwar vor diesem Wochenende vier Niederlagen in Folge, doch insgesamt schaffte der neue Trainer Rob Daum in den vergangenen fünf Wochen mit seinem Team den Sprung vom letzten Tabellenplatz auf Rang acht. In den bisherigen Vergleichen behielten die Schwenninger jeweils knapp die Oberhand (2:1 nach Verlängerung in Iserlohn – 2:1-Erfolg daheim).

Bremerhaven – Wild Wings 5:1 (0:0/1:1/ 4:0). Tore: 0:1 Timonen (23:48), 1:1 Körner (26:58), 2:1 Urbas (51:22/5:4, 3:1 Svensson (51:39), 4:1 Owens (57:22/5:6), 5:1 Bast (59:38). Strafen: Bremerhaven: 4 – Wild Wings: 4. Schiedsrichter: Kopitz/Köttsdorfer (Berlin/Rosenheim). Zuschauer: 4255.