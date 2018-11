Eishockey Wild Wings: Schlusslicht feiert Sieg

Die ersten 20 Minuten waren ausgeglichen. Der Pfostenschuss von Rihards Bukarts (14.) bildete das erste Aha-Erlebnis. Dann erzielten die Münchner in Unterzahl das 1:0 in der 18. Minute. Aber erst der Videobeweis musste diesen Treffer – bereits in der Drittelspause! – bestätigen. Nach dem anerkannten Torerfolg von Maxi Kastner wurde die Uhr noch einmal um 2:22 Minuten zurückgestellt. Die Wild Wings hatten dann – in Überzahl – erst einmal Glück, dass Gästeangreifer John Mitchell zwei dicke Chancen nicht verwertete. Für den nicht unverdienten 1:1-Ausgleich sorgte aber Hult in der 20. Minute mit seinem ersten Saisontreffer.

Der Mittelabschnitt ging an Schwenningen. Gegen in dieser Phase zu locker agierende Münchner schalteten die Wild Wings um einen starken Torhüter Dustin Strahlmeier mehrmals schnell von Defensive auf Offensive um und setzten Nadelstiche vor dem Kasten von Gästekeeper Kevin Reich. Einer von ihnen führte in der 32. Minute zum 2:1 – erneut durch Hult. In der gleichen Minute setzte Philip McRae seinen Penalty auch noch an die Münchner Latte.

Im Schlussdrittel erhöhten die Münchner den Druck und kamen in der 53. Minute durch Nationalspieler Frank Mauer zum 2:2-Ausgleich. Auf der anderen Seite hatte Hult Pech mit einem Pfostenschuss. 62 Sekunden vor dem Ende schafften die Gäste durch Voakes das 3:2. Doch die Wild Wings gaben nicht auf und erzwangen mit dem 3:3 durch Istvan Bartalis – 32 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit – die Verlängerung. In dieser waren 87 Sekunden gespielt, als Ville Korhonen den 4:3-Siegtreffer erzielte. Das DEL-Schlusslicht ist also – beeindruckend wieder aufgestanden.

Am Sonntag (14 Uhr) geht es für die Wild Wings in Nürnberg weiter.