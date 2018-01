Eishockey Wild Wings rücken wieder auf Platz sechs vor

Die Partie entwickelte sich erst einmal zu einem Nervenspiel. Beide Teams gingen nicht das volle Risiko, agierten taktisch diszipliniert – klare Möglichkeiten waren deshalb Mangelware.

Doch die Schwenninger Fans kamen beim zweiten Treffer ihres Teams (37.) dann aber voll auf ihre Kosten. Stefano Giliati war von Poukkula auf die Reise in Richtung Augsburger Kasten geschickt worden. Der Italo-Kanadier täuschte zunächst einen Torschuss an, bremste dazu noch voll ab und zog den Schläger erst einmal wieder zurück, um dann doch gleich ansatzlos und entscheidend abzuziehen – ein Tor für den Eishockey-Feinschmecker. Auch Fernseh-Co-Kommentator Andreas Renz staunte oben in der Kabine und meinte in der Drittelpause: "So etwas habe ich noch nicht gesehen." Mit dem 2:0 für die Mannschaft von Trainer Pat Cortina ging es in die Kabine. Schwenningens Angreifer Marc El-Sayed lobte die defensive Arbeit seines Teams, warnte aber: "Wir müssen die noch vorhandenen leichten Fehler im Aufbau vermeiden."

Im Schlussdrittel kontrollierten die Wild Wings die Partie – und machten acht Minuten vor dem Ende das entscheidende 3:0. Mit einem feinen Solo hatte Poukkula mit seinem zwölften Saisontreffer sein Team jubeln lassen. Der Ehrentreffer von Augsburg fiel zu spät – erst 57 Sekunden vor dem Ende durch Leblanc.

Für das Schwenninger Team geht es am Sonntag (19 Uhr) in Ingolstadt weiter.