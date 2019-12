Eishockey Wild Wings: Rote Laterne leuchtet nun in Iserlohn

Auch zu Beginn des letzten Drittels hätten die Schwenninger die Führung ausbauen können. Es entwickelte sich ein echter Schlagabtausch, beide Teams suchten immer wieder den Weg in die gegnerische Zone. Dann schlug das beste Powerplay-Team der DEL bei einer unnötigen 5:3-Situation aus Sicht der Wild Wings zu. Reid Gardiner (54.) hatte den Puck ins Netz gehämmert. Jordan Caron war es, der den 61. Schuss der Schwenninger in der 61. Minute zum ersten Overtime-Sieg in dieser Saison – Colby Robak hatte die DEG-Verteidiger entscheidend gestört – zum entscheidenden 3:2 verwertete.

»So ein ruhiges Spiel hatte ich in dieser Saison noch nicht«, lobte Dustin Strahlmeier seine Teamkollegen. Klar, dass auch Chefcoach Niklas Sundblad zufrieden war. »Der Sieg war absolut verdient. Das war eine sehr gute Leistung. Dustin Strahlmeier hat stark gehalten. DEG.« Trainer Harold Kreis wunderte sich, »dass die Schwenninger ausgerechnet ihre zwei schlechtesten Chancen zum 2:0 nutzten. Unser kleiner Kader ist dann aber gut zurückgekommen.«

Am Montag (19.30 Uhr) steht nun das letzte Spiel der Wild Wings in diesem Jahr an. Es geht in der Helios-Arena gegen das Spitzenteam aus Straubing.

Tore: 0:1 Carey (11:16), 0:2 Weiß (24:49), 1:2 Flaake (26:03), 2:2 Gardiner (53:02), 2:3 Caron (60:21).

Strafen: DEG 6 – Wild Wings 8.

Schiedsrichter: Fynn-Marek Falten, Marc Iwert.

Es fehlten bei den Wild Wings: Mark Fraser, Simon Danner, Andreas Thuresson und Julian Kornelli.

Zuschauer: 8816.