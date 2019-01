Eishockey Wild Wings: Rote Laterne ist wieder da

Spielerische Überlegenheit der Rheinländer wollten die Wild Wings mit viel Einsatz wettmachen und dies gelang ihnen im zweiten Drittel ganz gut. Doch zunächst war Verteidiger Dominik Bittner (24.) ein dicker Patzer hinterm eigenen Tor passiert, der von Roc Ticar eiskalt gegen Torhüter Dustin Strahlmeier zum 2:0 für die Haie genutzt wurde. Die Neckarstädter fanden aber besser ins Spiel und verkürzten verdient (32.) durch Markus Poukkula – nach starker Vorarbeit von Stefano Giliati – auf 1:2. Der Finne freute sich zwar über sein erstes Saisontor, "doch wir machen noch zu viele Fehler und müssen diese im letzten Drittel unbedingt reduzieren".

Nur eine Minute war im Schlussabschnitt gespielt, da kassierte Strahlmeier ein unglückliches 1:3 durch Austin Madaisky. Die Scheibe war zuvor vom Schoner des Wild-Wings-Torhüters noch auf dessen Schulter und von da in den Kasten gesprungen. Doch der Außenseiter steckte nicht auf und schaffte durch einen Distanzschuss von Mirko Sacher (49.) den 2:3-Anschluss. Mehr war für das Schwenninger Team nicht mehr drin.

Hier gibt es unseren Liveticker zum Nachlesen!

Für Simon Danner und Co. geht es am Sonntag (14 Uhr) mit dem Gastspiel bei der Düsseldorfer EG weiter. Kurios ist, dass den Wild Wings in den bisher drei Saison-Begegnungen (0:3, 0:4, 0:1) noch kein Treffer gegen den Tabellendritten gelungen ist. Das Team von Trainer Harold Kreis besticht in dieser Runde mit einer hohen spielerischen Qualität und zählt deshalb auch sogar zu den Geheimfavoriten auf den Titelgewinn. Kreis ist es in kurzer Zeit gelungen, seiner Mannschaft einen vor allem auch taktisch variablen neuen Stil beizubringen. Die Düsseldorfer hatten vor dem Wochenende mit 88,31 Prozent das beste Unterzahlspiel der Liga. Der frühere Nationalstürmer Philipp Gogulla (41 Punkte) ist einer der Top-Scorer der DEL.

Tore: 0:1 Ellis (2:22), 0:2 Ticar (23:08), 1:2 Poukkula (31:19), 1:3 Madaisky (41:00), 2:3 Sacher (48:28).

Strafen: Wild Wings: 12 plus zehn Minuten für Rech (43.) – Köln: 10 plus zehn Minuten für Tiffels (43.).

Schiedsrichter: Bauer/Smetana (Nürnberg/Österreich).

Zuschauer: 3803.