Eishockey Wild Wings punkten in Mannheim

Sieg in Mannheim für die Schwenninger Wild Wings. Das Team hat die Partie gegen die Mannheimer Adler mit 2:1 für sich entschieden. Torschützen waren Andreé Hult und Vili Sopanen. Auf ihrer Facebook-Seite feiern die Wild Wings ihren Sieg: "YES BABY! Wir gewinnen durch Tore von Andree Hult und Vili Sopanen mit 2:1 in Mannheim. #wirSindSchwenningen #derbySieger" posten die Schwenninger.