Eishockey Wild Wings: Pat Cortina kündigt kritische Gespräche an

Es geht um die Identität

Das erste Drittel seines Teams wollte der Wild-Wings-Trainer noch akzeptieren, "denn da hatten wir genau so viele Chancen wie Mannheim. Die haben aber dann nur die drei Tore gemacht – und wir nicht." Was sein Team jedoch ab dem zweiten Drittel bot, überraschte Cortina – negativ – ziemlich. "Nach dem 0:3 haben wir uns aufgegeben. Wir hätten kämpfen müssen und nicht Schönspielen. Vor allem nicht gegen einen so starken Gegner. Mit unserem zuletzt harten Training ist dies nicht zu entschuldigen. Wir haben einfach keine gute Einstellung gezeigt." Der Schwenninger Coach kündigt nach den zwei freien Tagen ab Mittwoch intern "kritische Gespräche" an. "Wir werden den Spielern noch einmal klar erklären, was unsere Identität ist." Der neue Kapitän Simon Danner gibt seinem Trainer Recht. "So können wir jedenfalls nicht weitermachen."

Noch kein Ersatz