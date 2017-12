Eishockey Wild Wings: Niederlage zum Jahresende

Schon vor dem ersten Bully herrscht in Schwenningen perfekte Eishockey-Stimmung. Zu dieser trugen auch die rund 700 mitgereisten Tigers-Fans bei, die nach 17 Punkten aus zehn Spielen auch am Bauchenberg auf Zählbares hofften. Auf der anderen Seite hatte sich im letzten Spiel des Jahres 2017 die personelle Lage bei den Wild Wings etwas entspannt. Verteidiger Dominik Bohac war wieder an Bord. Stürmer Uli Maurer spielte so in der dritten Abwehrreihe an der Seite von Jussi Timonen. Zudem kehrte Angreifer Andreé Hult in den Kader zurück.

››Das wird ein hitziges Spiel. Da müssen wir kühlen Kopf bewahren«, gab Tigers-Coach Tom Pokel, früher auch Trainer in Schwenningen, sein Erfolgsrezept preis.

Hier geht's zu unserem Liveticker vom Spiel