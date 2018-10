Eishockey Wild Wings: Negativ-Serie ist zu Ende

Den Liveticker zum Nachlesen gibt es hier.

Hovinen kassierte aber nach den ersten vier Minuten bei seinem neuen Arbeitgeber den ersten Gegentreffer. Schwenningens Ville Korhonen hatte nämlich aus kurzer Distanz getroffen. Wer nun aber beim Schwenninger Anhang glaubte, diese schnelle Führung würde in dieser schwierigen Zeit Sicherheit ins Spiel der Wild Wings bringen, der war völlig auf dem Holzweg. Iserlohn glich vier Minuten später durch Michael Clarke aus. Den Schuss von Lean Bergmann hatte Schwenningens Schlussmann Dustin Strahlmeier nur nach vorne abwehren können – Clarke war zur Stelle. Den Gastgebern merkte man im restlichen ersten Drittel eine große Verunsicherung an. Dies gipfelte im abschließenden 5:3-Powerplay, das an Harmlosigkeit nicht zu überbieten war.

Nur 42 Sekunden waren im zweiten Abschnitt gespielt, da überwand der Ex-Schwenninger Jon Matsumoto zum 2:1 Strahlmeier. 36 Sekunden später antworteten die Neckarstädter mit dem 2:2-Ausgleich durch Mirko Höfflin – hervorragend vorbereitet von Mirko Sacher.

Beiden Teams unterliefen in den Folgeminuten zu viele technische Fehler am Stock. Die Wild Wings konnten sich wieder schneller stabilisieren und schaffen (33.) das 3:2 durch Rihards Bukarts, wobei hier Verteidiger Dominik Bittner ihn mit viel Übersicht bedient hatte. Würde die große Negativ-Serie der Wild Wings endlich reißen? Ja! Dylan Yeo hatte zwar in der 46. Minute den 3:3-Ausgleich für Iserlohn in Überzahl erzielt. Doch dann legten die Schwenninger eine Schippe drauf und überrannten die Roosters förmlich in den Schlussminuten durch die Treffer von Kurth und Bartalis zum 5:3-Sieg, den sich das Team auch nach einer kämpferisch starken Leistung absolut verdient hatte.

Wild Wings – Iserlohn 5:3 (1:1, 2:1, 2:1). Tore: 1:0 Korhonen (3:48), 1:1 Clarke (7:31), 1:2 Matsumoto (20:42), 2:2 Höfflin (21:18), 3:2 Bukarts (32:03), 3:3 Yeo (45:37), 4:3 Kurth (56:59), 5:3 Bartalis (58:34). Strafen: Wild Wings: 2 – Iserlohn: 12. Schiedsrichter: Hunnius/Hoppe (Berlin/Bad Nauheim). Zuschauer: 2493 (Saisonminusrekord).