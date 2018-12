Eishockey Wild Wings: Leistung wie ein DEL-Schlusslicht

"Da haben Männer gegen Jungs gespielt. In den ersten beiden Dritteln haben Kampfgeist und Leidenschaft gefehlt. So dürfen wir uns den Fans nicht präsentieren", schließt Coach Paul Thompson am Freitag in Berlin weitere personelle Maßnahmen nicht aus. Schon am Sonntag hatte der Trainer US-Stürmer Philip McRae auf die Tribüne verwiesen. Goalie Marco Wölfl und Verteidiger Dominik Bohac feierten noch kein Comeback, dafür standen Kyle Sonnenburg und Kai Herpich wieder im Kader.

Klar, dass gegen die Pinguins nur ein Heimsieg zählte. Doch wer eben so sorglos in die Zweikämpfe an den Banden geht und dazu noch Fehler in der Raumaufteilung macht, der darf sich nicht wundern, wenn er nach nicht einmal sechs Minuten nach Treffern von Rylan Schwartz (3.) und Justin Feser (5.) mit 0:2 in Rückstand liegt. Ungenügendes Passspiel, kaum echte Chancen (15. Stefano Giliati, 17. Simon Danner, 20. Anthony Rech) oder Lücken in der Defensive: Schwenningen fand nach dem frühen Stimmungskiller gegen abgezockte Gäste erst nach 15 Minuten etwas besser ins Spiel.

170 Sekunden einer insgesamt vier Minuten langen 5:4-Überzahl waren zu Beginn des Mitteldrittels noch übrig, doch das Powerplay der Wild Wings verpuffte. Nur noch die rund 25 Pinguins-Fans waren zu hören. Erst recht, als Bremerhaven durch Miha Verlic (28.) nach einem weiteren Stellungsfehler der Schwenninger – ohne Mühe – auf 3:0 erhöhte. Es passte zu diesem gebrauchten Nachmittag, dass auch noch Torwart Dustin Strahlmeier (30.) nach einem harmlosen Schuss von Christopher Rumble patzte. Mit Pfiffen – und erst zwölf Torschüssen – ging es in die zweite Pause.