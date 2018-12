Eishockey Wild Wings: Kopflos gegen Nürnberg

Schwenningens Trainer Paul Thompson war nach dem Schlusszeichen verärgert. "Wir haben es Nürnberg zu einfach gemacht und drei Mal eine Führung hergegeben. Ich bin enttäuscht, weil wir am Freitag noch so eine gute Leistung geboten hatten."

Hier gibt es unseren Liveticker zum Nachlesen

Wie beim 3:1 gegen Berlin sortierte der Brite Rihards Bukarts und Tobias Wörle erneut als überzählige Spieler aus. Sein Team zeigte ein beherztes erstes Drittel. In einer 5:3-Überzahlsituation gelang den Wild Wings nach sechs Minuten durch Mirko Höfflin auf Zuspiel von Anthony Rech das 1:0-Führung. Zwei Fehlerquellen in der Rückwärtsbewegung (7.) der Neckarstädter bescherten den Nürnbergern den 1:1-Ausgleich durch Daniel Weiss. Aber die Wild Wings drückten weiter aufs Tempo. Überaus sehenswert war die erneute Führung zum 2:1 durch Istvan Bartalis (11.). Aber es ging weiter Schlag auf Schlag. In der 15. Minute kassierten die Gastgeber das 2:2. Philipp Dupuis hatte die Scheibe vors Tor von Schlussmann Dustin Strahlmeier geschossen, von dort prallte die Scheibe vom Fuß von Jussi Timonen ins eigene Netz. Mit dem 2:2 ging es in die erste Pause. Mirko Höfflin hatte bis dahin Licht und Schatten bei seiner Mannschaft gesehen: "Nach vorne spielen wir ganz gut, aber wir müssen auf die Nürnberger Konter aufpassen", warnte er.