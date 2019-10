Eishockey Wild Wings: Kellerduell geht an Haie

Der Mittelabschnitt war kaum angelaufen, da musste nach einem Schuss von Schwenningens Verteidiger Mirko Sacher der Videobweis herangezogen werden, denn offenbar hatte der Puck die Kölner Torlinie überschritten. Doch es blieb vorerst beim 0:0. Die Wild Wings waren weiterhin gut im Spiel, allerdings hatten sie Glück, als Marcel Müller (35.) seine Großchance für die Rheinländer nicht verwertete. Auch nach 40 Minuten war immer noch kein Tor gefallen. Mirko Sacher forderte vor dem Schlussdrittel, "dass wir endlich vorne ein Tor machen. Hinten stehen wir ja ganz gut."

Tore fielen dann doch noch in der regulären Spielzeit. In der 42. Minute nutzten die Haie ihr erstes Überzahlspiel des Abends zum 1:0 durch Jason Akeson, doch eine Minute später glich Matt Carey zum 1:1 aus. Dann saß auf Schwenninger Seite Troy Bourke auf der Strafbank – und Köln schlug erneut in Überzahl durch Jakub Kindl zum 2:1 (53.) zu.

Vier Minuten vor dem Ende kamen die Wild Wings noch einmal in den Genuss eines Überzahlspiels, doch die Haie retteten den Vorsprung über die Zeit.

Derby gegen Adler Mannheim bei uns im Liveticker

Rund 5000 Zuschauer werden am Sonntag (16.30 Uhr) in der Schwennnger Helios Arena erwartet, wenn das erste Saisonderby gegen Mannheim läuft. "Unser erfolgreiches und entscheidendes Spiel am Dienstag in der Champions-Hockey-League gegen Djurgarden Stockholm (2:1) muss die Blaupause für das schwere Derby in Schwenningen sein", betonte Mannheims Angreifer Jan-Mikael Järvinen. Beim Vorjahresmeister werden David Wolf und Thomas Larkin ausfallen. Die Adler blieben bislang hinter den Erwartungen zurück.

Tore: 1:0 Akeson (41:42/ 5:4), 1:1 Carey (42:46/5:4), 2:1 Kindl (52:46/5:4).

Strafen: Köln: 4 – Wild Wings: 6.

Schiedsrichter: Kohlmüsser/Schukies (Erding/Herne).

Zuschauer: 10 000.