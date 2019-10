Eishockey Wild Wings: Jürgen Rumrich geht

Wild-Wings-Geschäftsführer Christoph Sandner: "Die Art und Weise, wie professionell Jürgen Rumrich mit der harschen Kritik der letzten Wochen umgegangen ist sowie den Schritt auf eigenen Wunsch den Weg für eine neue sportliche Leitung freizumachen, zollt höchsten Respekt. Wir alle kennen die Mechanismen des Profisports, jedoch darf man bei aller kritischer Beurteilung nicht vergessen, dass Jürgen Rumrich noch vor dieser Saison für die Zusammenstellung des eines wohl stärksten Kaders der letzten Jahre in höchsten Tönen gelobt worden ist. Jürgen Rumrich war und ist bis heute ein Wild Wing mit Herz und Blut und wir danken ihm für die Zusammenarbeit der letzten Jahre. Bei der Suche nach einem neuen Sportmanager werden wir nicht überstürzt handeln und unter anderem die sportliche Entwicklung in den nächsten Wochen in unsere Planungen miteinbeziehen. Das Wichtigste ist jetzt, dass die Mannschaft mit der Unterstützung unserer Fans am kommenden Wochenende vor der Deutschland Cup Pause endlich wieder Siege einfährt, um an den Playoff Plätzen dran zu bleiben."

Am Freitag (19.30 Uhr) empfangen die Wild Wings Iserlohn.