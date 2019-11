Eishockey Wild Wings: Jamie MacQueen freigestellt

„Dies ist das Ergebnis aus intensiven Gesprächen zur aktuellen Situation und der Entwicklung der Mannschaft in den letzten Wochen. Zu weiteren Details haben wir Stillschweigen vereinbart. Wir brauchen gerade in dieser Situation, Mitarbeiter und Spieler, die sich zu 100 Prozent mit den Wild Wings identifizieren und abseits sowie auf dem Eis als Leader und Vorbild vorangehen. Ferner möchten wir in aller Deutlichkeit betonen, dass das Verhältnis zwischen den Trainern und der Mannschaft absolut in Takt ist und unser gesamtes Trainerteam das volle Vertrauen der Geschäftsleitung hat. Unser oberstes Ziel ist es nach wie vor, die erste Playoff-Runde zu erreichen und das ist mit aktuell sieben Punkten Rückstand, einem Nachholspiel im Rücken nach 18 von 52 Spieltagen definitiv möglich", so Geschäftsführer Christoph Sandner.

Neben der Verpflichtung von Colby Robak sei man auch aktiv auf der Suche nach einer weiteren Verstärkung im Sturm, so Sandner.