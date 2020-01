Eishockey Wild Wings: "Hier ist noch viel mehr möglich"

Er will "alles dafür geben, dass die Wild Wings in der kommenden DEL-Saison 2020/21 die Play-offs erreichen": Christof Kreutzer, ab 1. Mai Sport-Manager der Schwenninger, hat also ein klares Ziel vor Augen. Wie will er dieses erreichen, wie tickt der 52-Jährige? Wir ließen den Noch-Coach des Zweitligisten EC Bad Nauheim einige Sätze vervollständigen.