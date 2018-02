Eishockey Wild Wings: Große Chance nicht genutzt

Pech für die Neckarstädter (13.), dass der Schuss von Damien Fleury nur am Pfosten des Gehäuses von Gästeschlussmann Marvin Cüpper landete. Dann konnte Istvan Bartalis sein Solo nicht erfolgreich abschließen. Drei Überzahlspiele konnten die Wild Wings im ersten Drittel nicht nutzen. Eine klare Führung wäre für die Schwaben zu diesem Zeitpunkt nicht unmöglich gewesen.

Die Berliner wurden im zweiten Abschnitt stärker – Backman scheiterte (25.) mit einem Pfostenschuss. Die Hausherren reagierten in dieser Phase mehr, als sie agierten, kamen aber zum Ende des Mitteldrittels wieder besser auf und hätten bei Chancen von Simon Danner und Bartalis ihren zweiten Treffer erzielen können. 56 Sekunden vor der Pause war die Mannschaft von Trainer Uwe Krupp da effektiver: Der freistehende André Rankel vollendete zum 2:1 für die Gäste.

Im Schlussdrittel spielten die Schwenninger offensiv zu umständlich, waren in den letzten 3:20 Minuten! wieder in Überzahl, doch Berlin entführte den Dreier. Am 28. Februar geht es für die Wild Wings daheim gegen Mannheim im drittletzten Spiel der Hauptrunde nach der Olympiapause weiter.

Tore: 1:0 Giliati (1:11), 1:1 MacQueen (8:54), 1:2 Rankel (39:04).

Strafen: Wild Wings: 14 – Berlin: 26.

Schiedsrichter: Bauer/Hurtik (Nürnberg/Ober-Mörlen).

Zuschauer: 5322 (darunter 120 Eisbären-Fans).