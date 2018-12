Eishockey Wild Wings gehen in Straubing leer aus

Im zweiten Drittel schienen die Straubinger weiterhin auf Kurs, als Jeremy Williams aus spitzem Winkel (27:29) toll das 2:0 erzielte. Doch eine Szene in der 33. Minute sollte die Partie erst einmal verändern. Gästestürmer Istvan Bartalis war von Sena Acolatse (Unerlaubter Körperangriff) ausgebremst worden. Der gewöhnlich hart arbeitende US-Boy (5 Minuten plus spieldauer) konnte schon duschen gehen.

Drei Minuten später verkürzten die Wild Wings in Überzahl durch Anthony Rech auf 1:2. Als bei den Tigers auch noch Sandro Schönberger in der Kühlbox saß, münzten die Neckarstädter ihre doppelte Überzahl zum 2:2-Ausgleich (Mirko Höfflin/37.) um.

Im Schlussdrittel waren knapp zwei Minuten gespielt, als Jeremy Williams mit einem Bilderbuchknaller (sein 16. Saisontor) – lehrbuchmäßig aus dem Handgelenk – Wölfl zum 3:2 keine Chance ließ. Wenig später schoss Schönberger zum 4:2 für die Tigers ein und erzielte per empty-net-goal dann auch den 5:2-Endstand.

Am Sonntag (16.30 Uhr) geht es mir erwarteten 4500 Zuschauern für die Wild Wings daheim gegen Iserlohn weiter. Die Roosters unterlagen beim ersten Vergleich in Schwenningen mit 3:5, gewannen dann das zweite Spiel in Iserlohn mit 5:2. Das Team um Trainer Jamie Bartmann stand vor diesem Wochenende nur drei Punkte hinter dem zehnten Platz. Der bisherige Straubinger Verteidiger Alex Dotzler wurde in dieser Woche verpflichtet.

Straubing – Wild Wings 5:2 (1:0/1:2, 3:0). Tore: 1:0 Laganiere (12:37), 2:0 Williams (27:29), 2:1 Rech (35:46/5:4), 2:2 Höfflin (36:41/5:3), 3:2 Williams (41:43), 4:2 Schönberger (45:23), 5:2 Schöneberger (59:18/5:6). Strafen: Straubing: 11 plus Spieldauer für Acolatse (33.) – Wild Wings: 6. Schiedsrichter: Hoppe/Kopitz (Bad Nauheim/Iserlohn). Zuschauer: 4177.