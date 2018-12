Eishockey Wild Wings: Frust der Fans ist groß

Im sozialen Netzwerk machen Fans ihrem Unmut Luft. "Der Trainerwechsel hatte wohl nur kurze Wirkung. Die Mannschaft ist leider zu schlecht für die DEL!", meint ein Nutzer unter einem Beitrag der offiziellen Wild Wings Facebook-Seite. "Die Clown-Truppe spielt komplett inakzeptabel, ein Schlag ins Gesicht für alle Fans, die jedes Mal Kohle und Leidenschaft investieren und vom Team im Stich gelassen werden, regelmäßig mittlerweile", schreibt ein anderer.

"Fangt endlich an, Spieler zu holen, die man halt eben einbürgert. Andere machen es doch auch und es funktioniert", fordert ein Fan. Und fügt in Richtung Sportmanager Jürgen Rumrich hinzu: "Und Herr R.... sparen Sie sich bitte Ihre Ausreden."

Auch bei einem weiteren Nutzer gerät der Manager ins Visier: "Ich wünsche mir zu Weihnachten ein vorzeitiges Bekenntnis zu einem neuen sportlichen Leiter und dass der im Januar auslaufende Vertrag mit JR bloß nicht verlängert wird." Diese Forderung stößt auf Zustimmung - so heißt es in einem weiteren Beitrag: "Der Manager muss gehen! Es muss ein Umbruch her und der kann durch Herr Rumrich nicht herbei geführt werden."