Eishockey Wild Wings feiern tolle Heimpremiere

Nach 16 Sekunden erhielt der Berliner Neuzugang bereits das erste "Geschenk" von den Schwenningern. Darin Olver hatte das erste Bully gewonnen – von der blauen Linie zog Dylan Yeo ab – und dessen Schuss fälschte Jamie MacQueen zum 1:0 ab.

Die Berliner waren dann zwar optisch überlegen, aber nicht effektiv genug. "Wir sind hochmotiviert in unser erstes Heimspiel gegangen", betonte Wild-Wings-Angreifer Alex Weiß in der ersten Pause. Und die kleinere Eisfläche? "Kommt unserem intensiven Spiel entgegen." Die Wild Wings fanden gut ins Mitteldrittel (Pfostenschuss von Christopher Fischer /26.), mussten in der 27. Minute aber dennoch den 1:1-Ausgleich durch Pierre-Cedric Labrie hinnehmen.

Doch nur 14 Sekunden später führte die Mannschaft von Coach Niklas Sundblad wieder, denn Dylan Yeo hatte das 2:1 erzielt, nachdem sich MacQueen stark an der Bande durchgesetzt hatte. Dann brach die Zeit der besonders sehenswerten Schwenninger Treffer an. Kapitän Travis Turnbull zog (36.) kurz und trocken zum 3:1 ab. Das 4:1 im Powerplay durch Troy Bourke (39.) sah eine hervorragende Vorbereitung durch Colby Robak, der hinterm Tor von Niederberger kurz mal einen Sprint angezogen hatte und Bourke perfekt aufgelegt hatte. Berlin verkürzte (47.) auf 2:4 durch Haakon Hänelt – doch die Wild Wings stellten nur 67 Sekunden später das 5:2 (Torschütze Tylor Spink) her. Boaz Bassen (6:2/51.) und Andreas Thuresson (7:2/53.) trugen sich auch noch in die Torschützenliste der Wild Wings ein.

"Wir bewegen den Puck sehr gut, wir haben eine gute Kommunikation und wir können offensiv viele Akzente setzen", erklärte Dylan Yeo dann noch das aktuelle Erfolgsgeheimnis seines Teams.

Wild Wings – Eisbären Berlin 7:2 (1:0, 3:1, 3:1), Tore: 1:0 MacQueen (0:16), 1:1 Labrie (26:39), 2:1 Yeo (26:39). 3:1 Turnbull (35:59), 4:1 Bourke (38:52/5:4), 4:2 Hänelt (46:25), 5:2 Tylor Spink (47:32/5:4), 6:2 Bassen (50:52/5:4), 7:2 Thuresson (52:30/5:4). Strafen: Wild Wings: 18 – Eisbären: 21 – Spieldauer für Müller (49.). Schiedsrichter: Lukas Kohlmüller/Marian Rohatsch (Erding/Lindau).