Eishockey Wild Wings feiern Last-Minute-Sieg

Im zweiten Abschnitt agierten die Wild Wings zunächst fahrig und kassierten prompt nach einer schönen Einzelleistung von Gästeverteidiger Martin Lefebvre das 1:1, an dem auch Schwenningens Schlussmann Dustin Strahlmeier nichts machen konnte. Das Problem aus Schwenninger Sicht war dann, dass man im Mittelabschnitt den spielerischen Faden nicht mehr fand. Davon profitierten die Pinguine, die immer mehr Spielanteile erhielten. In den letzten Momenten des zweiten Drittels hatten für Krefeld Jacob Berglund und James Bettauer noch jeweils gute Chancen auf dem Schläger. Strahlmeier war aber erneut ein großer Rückhalt. Vor den letzten 20 Minuten sah auch Schwenningens Verteidiger Benedikt Brückner einen negativen Trend im Spiel seines Teams: "Wir dürfen uns nicht so sehr hinten rein drücken lassen."

In der 46. Minute glänzte Mirko Sacher mit einem tollen Solo über die gesamte Eisfläche, doch die Neckarstädter gingen nicht in Führung. Der Schlussabschnitt verlief ausgeglichen. 2:16 Minuten vor dem Ende kassierten unaufmerksame Gastgeber eine Bankstrafe. Krefeld zog sein Powerplay auf – doch dann zog Andreè Hult auf und davon und überwand Pätzold zum 2:1-Siegtreffer.

Für die Wild Wings geht es am Sonntag (16.30 Uhr) – ebenfalls daheim – gegen die Straubing Tigers weiter. Die Niederbayern standen vor dem Wochenende auf dem guten achten Platz – mit zehn Punkten Vorsprung vor dem Zehnten Krefeld. Leistungskonstanz ist einer der Erfolgsschlüssel der Mannschaft von Trainer Tom Pokel bisher in dieser Saison. In der vergangenen Runde schafften die Tiger die Play-offs nicht – im März gilt ein Comeback für sie in der Endrunde als wahrscheinlich. Aktuell gibt es für das Straubinger Team jedoch zwei "Baustellen" Top-Verteidiger Fredrik Eriksson fällt aufgrund einer Knieverletzung zumindest bis zum Play-off-Beginn aus. In Sachen Unterzahl-Quote haben die Bayern momentan mit 76,65 Prozent den schlechtesten Wert. Die bisherigen Duelle zwischen den Wild Wings und Straubing: 1:2 (A)/2. Oktober, 2:5 (H)/2. November, 2:5 (A)/21.Dezember.

Wild Wings – Krefeld 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Tore: 1:0 Bukarts (17:27), 1:1 Lefebvre (21:10/4:4), 2:1 Hult (59:26/4:5). Strafen: Wild Wings: 8 – Krefeld 11 plus eine Spieldauerstrafe für Brugisser (19.). Schiedsrichter: Rohatsch/Stolc (Lindau/Österreich). Zuschauer: 2926.