Eishockey Wild Wings fehlt gegen DEG der Torhunger

"Uns hat heute der Torhunger gefehlt. Am Ende haben die Special Teams den Unterschied gemacht", bilanzierte der Trainer des abgeschlagenen DEL-Schlusslichts. Dieser hatte vor dem Heimspiel personelle Konsequenzen gezogen. Rihards Bukarts und Kai Herpich kehrten in den Kader zurück, Stefano Giliati und Benedikt Brückner bekamen eine Zwangspause auf der Tribüne der Helios-Arena verordnet. Verteidiger Dominik Bittner konnte vor 3914 Zuschauern doch auflaufen, Simon Danner rückte einmal mehr in die Defensive.

Von dort aus sah der Kapitän, wie Anthony Rech (5.) nach schönem Pass von Markus Poukulla die erste Großchance hatte. In einem ersten Drittel mit optischen Vorteilen für den Tabellendritten stand die Abwehr der Wild Wings recht stabil, die wenigen guten DEG-Möglichkeiten entschärfte Goalie Dustin Strahlmeier. Am Ende der ersten 20 Minuten, in denen das Schlusslicht gegen das beste Unterzahl-Team der Liga wieder einmal große Probleme im Powerplay offenbarte, hatte der Schwenninger 19 Torschüsse der Düsseldorfer abgewehrt, Gäste-Torwart Frederik Wentzel kam auf neun Paraden.

Hier geht's zum Liveticker vom Spiel