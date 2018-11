Eishockey Wild Wings: Ein gutes Drittel reicht nicht aus

Ein gutes Drittel reicht eben nicht gegen ein derzeit so gefestigtes Team wie Augsburg. Auch Dominik Bittner war nach den 3:6 des DEL-Schlusslichts aus Schwenningen die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. "Wir haben einfach in der eigenen Zone zu viel zugelassen", begründete der Verteidiger die Heimniederlage vor allem mit Mängeln in der Defensivarbeit.