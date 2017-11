Eishockey Wild Wings: Dustin Strahlmeier verlängert

Im zweiten Drittel besaßen die Gastgeber die klareren Chancen, doch es fiel auch in diesen zweiten 20 Minuten kein Tor. In der 28. Minute scheiterte Istvan Bartalis vor dem Tor der Eisbären, dann vergab Danner und in der 40. Minute zeigte Gästeschlussmann Vehanen einen Big-Save gegen Andrée Hult. Für ein Team der Stunde in der DEL bot der Tabellenzweite aus Berlin bis dahin einfach zu wenig. Schwenningens Angreifer Tobias Wörle war zu diesem Zeitpunkt mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. ››Wir stehen hinten defensiv gut und wollen nun auch im Schlussdrittel nach vorne hin einige Nadelstiche setzen."