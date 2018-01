Eishockey Wild Wings: Düsseldorf bleibt Lieblingsgegner

Eine Minute der Strafzeit von Marco Nowak war vorbei, als Fleury wegen hohen Stocks in die Kühlbox musste. Auch dessen Strafzeit war gerade vorbei, als Darryl Boye das 1:0 erzielte (38.). Maximilian Klammerer zog von der Blauen Linie ab, Boyce hielt die Kelle rein und fälschte den Puck ab ins Schwenninger Tor. Es gab jedoch erneut den Videobeweis. Diesmal hatten die Schiesdrichter aber nichts zu beanstanden.

Die Wild Wings waren sich einig: "Offensiv muss mehr kommen", forderten Verteidiger Dominik Bittner und Co-Trainer Petteri Väkiparta. Gesagt getan: Im Abschlussdrittel nahm die Partie dann endlich Fahrt auf. Im Powerplay hatte Fleury getroffen – und diesmal zählte der Treffer. Kalle Kaijomaa spielte schnell auf Will Acton, der legte vor dem Tor quer für Fleury, der musste die Scheibe nur noch ins leere Tor schieben.

Drei Minuten später drehte Markus Poukkula die Partie. Stefano Giliati ließ mit einem starken Antritt die Düsseldorfer Hintermannschaft stehen, legte quer auf Poukkula, der ebenfalls nur noch einschieben musste.

Doch lange durften sich die Gäste nicht über die Führung freuen. Rob Bordson glich in der 52. Minute wieder aus. In Unterzahl konnten sich die Schwenninger lange Zeit nicht befreien. Marco Nowak zog ab, brachte die Scheibe jedoch nicht auf das Tor. Der Abpraller landete bei Bordson der freie Bahn hatte und zum 2:2 vollendete. Beide Teams riskierten nun viel, doch es ging in die Verlängerung.

In dieser hatte Stefano Giliati den Sieg auf dem Schläger. Nach einem Scheibenverlust der DEG an der blauen Linie marschierte er alleine auf Bakala zu, verzog aber deutlich. Doch Andrée Hult machte dann 30 Sekunden später in Überzahl alles klar.

Düsseldorfer EG – Wild Wings 2:3 n.V. (0:0, 1:0, 1:2). Tore: 1:0 Boyce (37:49), 1:1 Fleury (44:14/5:4), 2:1 Poukkula (47:21), 2:2 Bordson (51:46), 2:3 Hult (62:14/3:2). Strafen 6/4. Schiedsrichter: Christoffer Hurtik (Bad Nauheim), Gordon Schukies (Herne). Zuschauer: 4736.