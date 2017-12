Eishockey Wild Wings dürfen in Köln jubeln

Im Mitteldrittel legten die Rheinländer läuferisch noch einiges drauf und agierten mehr aus der Defensive heraus. Der Kölner Youngster Lucas Dumont (2:2/24.) erzielte sein erstes Profitor. Die Wild Wings waren unter Druck in dieser Phase. Doch nach einem tollen Pass von Kalle Kaijomaa erzielte Tobias Wörle bei einem Konter das 3:2 (36.). Spätestens jetzt ging in der Lanxess Arena so richtig die Post ab: Blair Jones (39.) sorgt in Überzahl für den 3:3-Ausgleich. Vom Anspiel-Bully weg marschieren die Wild Wings gleich wieder durch – den Kölnern unterläuft daraufhin ein Aufbaufehler – Poukkula lässt die Gäste mit dem 4:3 jubeln. Auch noch im zweiten Drittel: Maurer (40.) scheitert bei seinem Penalty an Peters.

Knapp drei Minuten waren im Schlussabschnitt gespielt, als Benjamin Hanowski zum 4:4 einnetzte. Wenig später musste der Schwenninger Torschütze Poukkula verletzt vom Eis. Es ging bis ins Penaltyschießen.

Um 21.59 Uhr fiel die Entscheidung in der vierten Penaltyrunde. Schwenningens Kapitän Will Acton verwandelte – auf der anderen Seite hielt Strahlmeier seinen vierten Penalty – gegen Blair Jones. Unglaublich stark diese Schwenninger!

Am Sonntag (16.30 Uhr) geht es für die Wild Wings mit dem Heimspiel gegen Ingolstadt weiter.

Köln – Wild Wings 4:5 (1:2, 2:2, 1:0 – 0:1). Tore: 0:1 Maurer (4:16), 1:1 Shugg (6:20/5:4), 1:2 Bender (9:32/5:4), 2:2 Dumont (23:22), 2:3 Wörle (35:52), 3:3 Jones (38:09/5:4), 3:4 Poukkula (38:20), 4:4 Hanowski (42:50) – Entscheidender Penalty: Will Acton. Strafen: Köln: 6 – Wild Wings: 10. Schiedsrichter: Kopitz/Schrader (Iserlohn/Bochum). Zuschauer: 7356.