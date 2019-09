Eishockey Wild Wings: "Drei Schritte nach vorne machen"

Sicher – im Vergleich zum 4:10 gegen Ingolstadt war beim 3:5 am Sonntag in Wolfsburg eine Leistungssteigerung erkennbar. Doch nach dem "Horrorfilm", so Thompson, vom Freitagabend war dies eine Selbstverständlichkeit. Dass es aber trotz einer frühen 1:0-Führung nicht zu den ersten Punkten der Saison reichte, lag auch an unerklärlichen Patzern. "Wir müssen diese individuellen Fehler abstellen. Das ist auch eine Frage der Konzentration", weiß Thompson, dass die Schwenninger auch am Sonntag in Wolfsburg zu viele Geschenke verteilten. "Dabei hatten wir eigentlich die besseren Chancen." Zwei davon verwertete Jamie MacQueen, der mit vier Toren und einer Vorlage der derzeit beste Scorer und Torschütze der DEL ist. "Jamie erfüllt seine Aufgaben", hofft Thompson, dass sich die Teamkollegen den Kanadier zum Vorbild nehmen.