Eishockey Wild Wings: Die Suche nach dem Killerinstinkt

Nicht helfen auf dem Eis können die beiden verletzten Verteidiger Dylan Yeo und Benedikt Brückner. "Wenn es optimal läuft, kehrt Benedikt in der ersten Februar-Woche zurück", hofft Sportmanager Christof Kreutzer zudem, dass Yeo in vier Wochen wieder auflaufen kann. Beide würden zumindest in absehbarer Zeit wieder an Bord sein. Ein Schnellschuss in Sachen Neuverpflichtung eines Defensivspielers sei so nicht angedacht. "Aber wir sondieren natürlich den Markt."

Die Personalien

Angreifer Marius Möchel wird aufgrund der beiden Ausfälle gegen die Ice Tigers wieder in die Verteidigung rücken. Stürmer Cedric Schiemenz soll sein DEL-Saisondebüt feiern. Zwischen den Pfosten wird Joacim Eriksson stehen.

Gute Erinnerungen

Die Schwenninger haben gute Erinnerungen an die Franken. Am 30. Dezember hieß es bei den Franken 2:1 nach Verlängerung. Bisher haben die Ice Tigers erst sieben Punkte auf dem Konto, zuletzt setzte es gegen Spitzenreiter Mannheim eine 2:3-Niederlage. Dabei machte sich bemerkbar, dass mit Joachim Ramoser, Vincent Hessler, Marcus Weber, Tyson McLellan, Tom Gilbert und dem Ex-Schwenninger Marcel Kurth, der aber am Samstag sein Comeback feiern soll, gleich sechs Spieler fehlten. Zudem hat sich auch noch Tim Bender – ebenfalls früher ein Neckarstädter – verletzt.

Richtungweisende Partie

Die Wild Wings wollen unbedingt an den derzeit drei besten Teams der Südgruppe – Mannheim, München und Ingolstadt – dranbleiben. "Augsburg, Straubing und eben Nürnberg liegen hinter uns in der Tabelle. Und das soll so bleiben", stellt Niklas Sundblad noch einmal die Bedeutung der Partie gegen die Ice Tigers heraus – mit Blick auf die Play-offs, welche die besten vier Teams der beiden DEL-Gruppen erreichen.

Neuer Vertrag?

Übrigens: Sundblad könnte in naher Zukunft einen neuen Vertrag unterschreiben. "Was gut funktioniert, soll auch so bleiben", betonte Christof Kreutzer am Freitag.