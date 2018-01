Eishockey Wild Wings bezwingen Düsseldorf

Mit einem Distanzschuss schaffte Kalle Kajomaa das wichtige 4:2 (43.). Die Wild Wings brachten den Zwei-Tore-Vorsprung dann erfolgreich mit viel Kampf über die Zeit. und wurden von ihren Fans gefeiert.

Am Sonntag (14 Uhr) geht es für die Schwenninger beim Vorletzten Krefeld weiter. 700 Fans werden das Team per einem Sonderzug begleiten, der um 5.45 Uhr in Villingen startet. Auch Angreifer Istvan Bartalis freut sich über die große Unterstützung: "Auch wenn wir bisher in dieser Saison erfolgreich gegen Krefeld gespielt haben, so haben wir uns dort immer zunächst schwer getan. Unsere vielen Fans werden uns sicherlich sehr guttun und der siebte Mann sein.

"Die Rheinländer standen vor dem Wochenende mit sechs Punkten Rückstand zum zehnten Platz auf dem vorletzten Rang. Deshalb steht die Mannschaft von Trainer Rick Addouno unter großem Druck. In dieser Woche hat man in Krefeld noch einmal personell reagiert und die elfte Kontingentstelle mit dem schwedischen Außenstürmer Greger Hanson (zuletzt San Diego Gulls/AHL) aufgefüllt. Aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle von Andrew Engelage, Mikko Vainonen und Jordan Caron waren zuletzt nur sechs Importspieler für die Pinguine im Einsatz.

Statistik: Wild Wings – Düsseldorf 4:2 (1:0, 2:2,1:0). Tore: 1:0 Bartalis (14:24/5:4), 2:0 Höfflin (21:02), 2:1 Ebner (26:19), 3:1 Danner (34:29), 3:2 Nowak (38:43), 4:2 Kaijomaa (42:27/5:3). Strafen: Wild Wings: 20 – Düsseldorf: 24. Schiedsrichter: Hoppe/Kopitz (Bad Nauheim/Iserlohn). Zuschauer: 6215 (ausverkauft – darunter 100 DEG-Fans).

