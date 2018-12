Eishockey Wild Wings beißen sich gegen Iserlohn durch

Aber nach seiner Führung hatte das Liga-Schlusslicht mächtig Glück, dass die Sauerländer um ihren Liga-Topscorer Jon Matsumoto bei zwei Pfostenschüssen nicht bis zur Pause ausglichen.

Das zweite Drittel begann für die Neckarstädter optimal. Anthony Rech traf nach nur 22 Sekunden per tollem Rückhandschuss zum 2:0. Die Partie verlief danach ausgeglichen, wobei der spielerische Niveau – beiderseits – erst einmal in den Keller ging. Mit der Schwenninger Führung ging es in die zweite Pause.

Die letzten 20 Minuten begannen mit einem Big-Save von Strahlmeier gegen Iserlohns Alexej Dmitriev. Die Gäste machten dann etwas Druck, doch 3:48 Minuten vor dem Ende erzielte ausgerechnet der seit Wochen kritisierte Philip McRae – in Unterzahl das 3:0. Es schien alles auf einen klaren Sieg der Gastgeber hinauszulaufen.

Doch von wegen! Christopher Fischer (57.) und Jordan Smotherman (58.) verkürzten für nun richtig aufwachende Iserlohner auf 2:3. War durch das empty-net-goal (4:2/58.) durch Marc El-Sayed die Entscheidung gefallen? Keineswegs. Zwei Mal Pfosten beim Kasten des inzwischen sehr genervten Strahlmeier und das 3:4 von Evan Trupp (59:54) waren kennzeichnend für das Chaos vor dem Schwenninger Tor. Doch die Wild Wings brachten den Dreier über die Runden.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag (17 Uhr) geht es für Thompson und Co. – begleitet von rund 500 Fans – zum Derby nach Mannheim. Die Adler haben nach ihrer überraschenden 0:4-Niederlage vor vier Wochen in Schwenningen noch etwas gutzumachen. Die Mannheimer zählen in der aktuellen Form unter ihrem neuen Trainer Pavel Gross zu den Titelfavoriten. Auch der überzeugende 3:1-Sieg der Adler am Freitag in München unterstrich dies.

Wild Wings – Iserlohn 4:3 (1:0/1:0/2:3). Tore: 1:0 Bittner (11:51), 2:0 Rech (20:22), 3:0 McRae (56:12/4:5), 3:1 Fischer (56:45), 3:2 Smotherman, 4:2 El-Sayed (58:00), 4:3 Trupp (59:54/6:4). Strafen: Wild Wings: 16 – Iserlohn: 10 plus zehn Minuten für Turnbull. Schiedsrichter: Piechaczek/Kohlmüller (Ottobrunn/Schweiz). Zuschauer: 4431.