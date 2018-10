Eishockey Wild Wings: "An Pat Cortina liegt es nicht"

Es gibt gute, aber auch schlechte Nachrichten aus dem Kreis der verletzten Spieler. Positiv ist, dass Verteidiger Jussi Timonen wohl gegen Berlin wieder dabei ist. Angreifer Rihards Bukarts hat nach seiner auskurierten Adduktorenverletzung zwar am Donnerstag erstmals wieder mit dem Team trainiert, doch sein Einsatz käme am Wochenende zu früh. Negativ ist, dass Stürmer Philip McRae noch den ganzen Monat ausfällt. Pat Cortina hat Markus Poukkulas Comeback-Prognose von November hoch auf Dezember korrigiert. Jürgen Rumrich ist aber weit davon entfernt, an eine Auflösung des Vertrages von Poukkula in beiderseitigem Einvernehmen zu denken. "Ich bin zuversichtlich, dass uns Markus in dieser Saison noch weiterhelfen wird."

Eisbären auch in der Krise

Die Wild Wings werden es mit den ebenfalls angeschlagenen Eisbären Berlin zu tun haben. Der letztjährige Viertelfinalist (10. Platz/8 Punkte) konnte bislang unter seinem neuen Trainer Clement Jodion kaum überzeugen. Am Dienstag setzte es eine 1:5-Niederlage in Düsseldorf. Neben vielen Ausfällen halten sich die Berliner auch noch zu viel in der Kühlbox auf.