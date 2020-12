Eishockey Wild Wings: Acht Spieler bei den Tests

(mib). Dies betrifft die Schwenninger Profis Johannes Huß, Jamie MacQueen, Will Weber, Tylor und Tyson Spink, David Cerny, Andreas Thuresson und Emil Kristensen. Sie wurden vor zwei Wochen positiv getestet und mussten dann wie die restliche Mannschaft in Quarantäne. Fallen die erneuten Corona-Tests bei den genannten Spielern am Dienstag negativ aus, dann werden diese sich gleich danach einem Herz- und Lungentest unterziehen, der von der DEL in Absprache mit den Gesundheitsbehörden bei positiven Fällen auch so vorgeschrieben ist. Verlaufen diese Funktionstests positiv, dann könnten die genannten Profis am Mittwoch wieder ins Training der Wild Wings einsteigen. Für die Wild Wings beginnt die neue DEL-Saison am Sonntag (17 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim ERC Ingolstadt.