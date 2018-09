Eishockey Wild Wings: 17 Jahre für Sicherheit zuständig

"Ich hatte in diesem Job sehr viele interessante Aufgaben und mit tollen Menschen von verschiedenen Institutionen zu tun, ob Feuerwehr, Sicherheitsdienste, Polizei, Geschäftsstelle oder Fanbeauftragte. Die Zusammenarbeit hat immer super funktioniert. Das werde ich sicher vermissen", gesteht der 39-Jährige. "Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich mich auch darauf freue, mal wieder auf der anderen Seite zu stehen und während eines Spiels einfach mal zwei Bierchen zu trinken", sagt Martin Krauß und lacht.

Im Jahr 2000 sei er "irgendwann mal angesprochen" worden, ob er als Ordner mithelfen wolle. "Und nach einem Jahr schon habe ich den Laden übernommen. Im Nachhinein eigentlich erstaunlich, ich hatte nicht gerade die größte Expertise. Es hat sich eben so ergeben", sagt Krauß, der in Schwenningen geboren und aufgewachsen ist und auch in der Neckarstadt lebt. "Ein echter ›Local Hero‹ halt", erklärt er und schmunzelt.

Seit er in seiner Funktion beim Verein anfing, hat sich im Bereich Sicherheit vieles getan. "Es gab auch vor 17 Jahren schon Vorgaben, keine Frage. Aber mit jeder bösen Geschichte wurden die Regeln verschärft." Dabei zählt Kraus die Loveparade in Duisburg oder die Paris-Anschläge auf. Auch beim Umbau der Helios-Arena sei das Sicherheitskonzept angepasst worden. "Für die Fans wirkt sich das in Form von verstärkten Taschenkontrollen und Leibesvisitationen aus. Dass das unangenehm ist, kann ich verstehen. Die meisten wollen ja nichts Böses. Aber wenn es nicht nötig wäre, würden wir es nicht machen. Aus Langeweile stehen die Securityleute nicht da", wirbt Krauß auch im Ruhestand um Verständnis.